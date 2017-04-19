سهم "أرابتك" يقفز بقوة بعد الرسملة ويكسب 11%

قفزة كبيرة حققها سهم "أرابتك" خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في أول جلسات تداوله بعد إقرار الجمعية العمومية خطة إعادة رسملة الشركة.

وارتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 10.83% إلى مستوى 0.93 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 121 مليون درهم.

وتعتبر هذه التداولات معاكسة إلى حد ما للاتجاه الذي اتخذه السهم عقب الإعلان عن خطة إعادة الرسملة، في جلسة الأحد الماضي، حيث خسر السهم نحو 10% في جلسة واحدة.

وتتضمن خطة إعادة هيكلة رأس المال، زيادة رأس المال بمقدار 1.5 مليار درهم وفقاً لسعر إصدار للأسهم الجديدة بقيمة درهم واحد لكل سهم جديد، مع السماح لشركة آبار للاستثمار والأشخاص المرتبطين بها بالاكتتاب بجميع الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.

وستشمل الخطة خفض رأس المال من خلال إلغاء عدد من أسهم رأسمال الشركة بما لا يتجاوز 4.615 مليار سهم، بحسب نسبة ملكية كل مساهم في رأس المال، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 4.615 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي، أو ما يعادل 101% من رأسمال الأسهم المصدرة، فيما تجاوز إجمالي الالتزامات إجمالي الأصول بواقع 251 مليون درهم.

ومن المقرر أن يستخدم مجلس إدارة الشركة الاحتياطي القانوني لإطفاء الخسائر خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2017.