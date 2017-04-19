ما السبب وراء تباين أداء أسهم الشركات اليابانية؟

أغلقت الأسهم اليابانية شبه مستقرة في تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، حيث أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة في ظل تأثر المعنويات بالتوترات الجيوسياسية.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.07% إلى 18432.20 نقطة بعدما تقلب بين صعود وهبوط خلال الجلسة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01% إلى 1471.42 نقطة. فيما تراجع المؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.1% إلى 13174.08 نقطة.

وأثار التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قلق المستثمرين فيما تتجه الأنظار إلى أوروبا أيضا، حيث ارتفع الإسترليني بعدما دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإجراء انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو في محاولة لتعزيز سيطرة حزبها قبيل مفاوضات الانفصال البريطاني.

وتفاوت أداء أسهم شركات التصدير، حيث انخفض سهم تويوتا موتور كورب 1.1% وهبط سهم هوندا موتور 1.2% فيما صعد سهم باناسونيك 0.7%.