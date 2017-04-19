مصادر: الصين تحشد شركات حكومية لطرح أرامكو

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الصين تعكف على تشكيل كونسورتيوم، يضم شركات نفط عملاقة وبنوكا مملوكة للحكومة وصندوق الثروة السيادي للبلاد، سيعمل كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

ومن المقرر إدراج أرامكو السعودية، وهي مُصدر رئيسي للصين بجانب روسنفت الروسية، في العام المقبل عن طريق بيع حصة قد تبلغ قيمتها 100 مليار دولار من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم حتى الآن.

وقالت المصادر نفسها إن من المرجح أن يجعل الاستثمار الصيني المزمع شركة الطاقة الوطنية تسعى للإدراج في آسيا مع تصدر هونغ كونغ القائمة بين بورصات المنطقة في الوقت الحالي.

وكانت رويترز قالت في وقت سابق هذا الشهر، إن مجلس إدارة أرامكو السعودية سيجتمع في شنغهاي في مايو، وهو أول اجتماعاته في الصين خلال 7 سنوات، في الوقت الذي يتطلع فيه مستثمرون صينيون وآسيويون إلى طرح سهم أكبر مُصدر في العالم للنفط.

كان مسؤولون سعوديون قالوا إن شركات صينية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو في الوقت الذي تسعى فيه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميا، إلى تأمين إمدادات الخام لكنهم لم يفصحوا عن الكيفية التي سيجري بها ذلك.

وقالت ستة مصادر مطلعة على المناقشات إن مؤسسة الصين للاستثمار (سي.آي.سي)، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 800 مليار دولار، وشركة سينوبك العملاقة للنفط، وبتروتشاينا، وبنوكا تديرها الحكومة ضمن كيانات مدعومة حكوميا تستعد للمشاركة في الكونسورتيوم الاستثماري الصيني.

ولم تحدد المصادر أسماء البنوك. كانت رويترز قالت في فبراير إن وحدة تابعة لبنك الصين الصناعي والتجاري وشركة رأس المال الدولي (سي.آي.سي.سي) من بين بنوك صينية تسعى للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي.

وقال مصدر مشارك في المناقشات الجارية بين أرامكو ومستثمرين صينيين محتملين، إن قرارا لم يتخذ بعد بشأن الحجم النهائي لحصة الكونسورتيوم.

وقال المصدر إنه لم يتم اتخاذ قرار أيضا بشأن الكيان الذي سيقود الكونسورتيوم مع حرص العديد من المجموعات التي تديرها الحكومة على تولي هذا الدور الهام. ومن المرجح اتخاذ قرار في هذا الشأن من قبل الحكومة الصينية خلال الأشهر القادمة.

وقال "على سبيل المثال، إذا كنت مستثمرا استراتيجيا أو تخطط لأن تكون كذلك على الأمد الطويل، فإن الأمور ستصبح أسهل".

وامتنع مركز معلومات الحكومة الصينية وسي.ىي.سي وسينوبك وبتروتشاينا عن الرد على طلبات للتعليق.

وفي الشهر الماضي قال وانغ دونغ جين، مدير ونائب رئيس مجلس إدارة بتروتشاينا، إن الشركة ستدرس المشاركة في الطرح الأولي بناء على ظروف السوق، في حين قالت سينوبك إنها ستجري مناقشات بشأن الطرح العام الأولي مع أرامكو.

وقالت أرامكو بالبريد الإلكتروني إنها لا تعلق على "شائعات أو تكهنات".