أقل من شهرين لحسم مصير 10 شركات مدرجة في السعودية

أقل من شهرين على تحديد مصير 10 شركات مدرجة في السوق السعودي، مع بدء تطبيق القواعد الجديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة لأكثر من 20%، من رأسمالها، والتي تقضي بإيقاف الشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة على 50%، من رأس المال عن التداول لحين معالجة أوضاعها.

وبحسب البيانات المتوافرة على موقع تداول، هناك 3 شركات تتراوح خسائرها بين 50 و75%، ما يعني أن من المفترض إيقافها عن التداول الأحد المقبل، وهي، تهامة والأسماك.

وهناك 3 شركات موقوفة حالياً، تزيد خسائرها على 75%، لكنها تقل عن 100%، وهي نماء وسند واتحاد عذيب، وهذه الشركات موضوع عليها إشارة برتقالية حالية، فيما ستصبح إشارتها حمراء.

وهناك أيضاً 4 شركات مؤشر عليها بالأحمر حالياً، لأن خسائرها تفوق 100%، وهي بيشة والمعجل والباحة ووقاية للتأمين.

وستكون جميع الشركات السابقة معرضة للحل والانقضاء بقوة النظام إذا لم تعقد جمعيتها العمومية خلال 45 يوماً، أو تعذر صدور قرار عن الجمعية العمومية، أو إذا أصدرت قراراً بزيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب خلال 90 يوماً.

يشار إلى أن بعض هذه الشركات قامت بالفعل بإجراءات لمعالجة خسائرها، ومنها اتحاد عذيب التي أعلنت في 13 أبريل الجاري عن انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها، حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 292.12 مليون ريال وذلك بنسبة 46.37% من رأسمالها بعد التخفيض.

وأرجعت الشركة ، في بيان نشر على موقع "تداول"، السبب في تخفيض نسبة خسائرها الى تخفيض رأس المال لـ630 مليون ريال سعودي، إذ تم إطفاء 945 مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة في رأس المال وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 10 أبريل الجاري .

كما أعلنت شركة الكابلات السعودية أمس أن مجلس إدارتها أوصى بتخفيض رأسمال الشركة بـ66%،إلى 259 مليون ريال.

وفي نفس السياق، أعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية تخفيض للديون بخصوص قرض قيمته 142 مليون ريال.

وستقوم "الكابلات السعودية" بالسداد الفوري لـ51 مليون ريال، مقابل إعفاء الجهة المقرِضة لها من سداد 77 مليون ريال.