تأسيس "إيداع" يعزز فرص ترقية "تداول" للأسواق الناشئة

مركز إيداع الأوراق المالية هو شركة مملوكة بالكامل لـتداول، يندرج تأسيسها في إطار تطوير البنية التحتية لإجراءات ما بعد التداول أو ما يعرف بالـpost trade، وتعزيز كفاءة خدمات التسجيل والإيداع، بما يؤهل السعودية للترقية إلى نادي الأسواق الناشئة.

وقد اتخذت شركة السوق المالية السعودية هذه الخطوة الجديدة للتوافق مع المعايير الدولية، من خلال تحويل مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة مساهمة.

وتأسست الشركة الجديدة في سبتمبر الماضي برأسمال 400 مليون ريال، وستقدم خدمات للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، من بينها حفظ وصيانة سجلات المساهمين، وإصدار تقارير سجل المساهمين، إضافة إلى تنفيذ إجراءات الحجز المؤقت على أسهم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

كما تقدم الشركة خدمات إدارة الجمعيات العامة، والتصويت الإلكتروني، والتواصل بين الشركات ومساهميها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم شركة مركز الإيداع للشركات غير المدرجة خدمات إضافية، مثل إيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية، ونقل الملكيات وتنفيذ الرهن.

ويندرج تأسيس الشركة الجديدة في إطار تطوير البنية التحتية للإجراءات ما بعد التداول أو ما يعرف بالـpost trade، وتعزيز كفاءة خدمات التسجيل والإيداع، بما يؤهل السعودية للترقية إلى نادي الأسواق الناشئة، وتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة تنموية وفعالة للقطاعات المتعلقة بالسوق المالية.