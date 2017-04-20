عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

عمان تخطط لطرح شركات طاقة حكومية في البورصة

المصدر: أبوظبي – رويترز
رابط مختصر

قال وزير #النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة تخطط لطرح أسهم بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة بقطاع المصب للاكتتاب العام، لأهداف منها جمع #السيولة، في ظل تدني أسعار النفط الذي يضغط على المالية العامة للدولة.

وقال الرمحي للصحافيين إن من بين هذه الشركات #صلالة_للميثانول و #شركة_حفر. لكنه لم يذكر اسم شركة الحفر أو يكشف عن أي تفاصيل مالية.

وتدرس سلطنة عمان خصخصة مجموعة كبيرة من #الشركات_الحكومية منذ سنوات لكنها لم تمض قدما في البرنامج حتى الآن، ولم يذكر الرمحي الموعد المحتمل للطروح العامة الأولية.

وتأسست صلالة للميثانول عام 2006 وتملك #شركة_النفط_العمانية 90 %، منها بينما تملك تكامل للاستثمار 10%، وتبلغ طاقتها لإنتاج الميثانول 3 آلاف طن يوميا وفقا لموقعها الإلكتروني.

كلمات دالّة

#النفط, #السيولة, #صلالة للميثانول, #شركة حفر, #الشركات الحكومية, #شركة النفط العمانية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر