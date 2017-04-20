تداول: نستهدف تطوير السوق عبر تعديل مدة تسوية الصفقات

قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إن تداول تهدف من خلال توالي المبادرات التي تقوم بها في الفترة الحالية إلى تطوير السوق المالي. وجاءت آخر تلك المبادرات بقرار تعديل مدة تسوية الصفقات، حيث نستعد، الأحد المقبل، لتطبيق نظام التسوية T+2".

وأضاف خلال اللقاء أن الصناديق الاستثمارية العقارية "ريت" إحدى مبادرات تطوير الاستثمار، إضافة إلى أن إطلاق السوق الموازية مبادرة أخرى لجذب الاستثمار إلى السوق وإعادة تصنيف قطاعات السوق".

وأوضح الحصان أن حزمة المبادرات التطويرية تأتي تماشيا مع رؤية 2030، وذلك لتقديم المملكة استثماريا بشكل رائد من من خلال وجود سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.

ولفت الحصان أنه من ضمن المبادرات التي أطلقت الصناديق العقارية المتداولة، والتي طرحت بهدف المساهمة في تسهيل عملية الاستثمار في الصناديق العقارية المطورة والجاهزة والمدرة للربح، كما تم تصنيف قطاعات السوق وفقا للمعمول بها عالميا بغرض زيادة كفاءة الشفافية لقطاعات السوق والمتعاملين فيه سواء الأفراد أو الشركات.

وأوضح الحصان أن التصنيف الجديد يساعد في تطوير الإطار التحليلي لهذه الشركات ومقارنتها بمثيلاتها في الأسواق العالمية، كما تسهم في وضع الأطر العامة للقطاعات، والتي تستخدم في الأبحاث الاستثمارية للسوق والشركات المدرجة فيه.

ورأى الحصان أن إطلاق السوق الموازية – نمو وهي منصة لإدراج الشركات بمتطلبات أقل تستهدف جذب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المنصة.

ومن بين المبادرات الأخرى قال إن السوق قامت بفصل شركة مركز الأوراق المالية وتأسيسها بملكية كاملة لتداول بغرض تطوير البنية التحتية وفقا للماراسات الدولية للأسواق المالية.