الذهب يستقر مع حذر المستثمرين قبيل الانتخابات الفرنسية

استقر الذهب اليوم الجمعة مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون انتخابات الرئاسة الفرنسية الوشيكة التي يصعب التنبؤ بنتائجها.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1280.01 دولار للأونصة متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1281.40 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيفيبوف ويحظى بمتابعة قوية أن المرشحين الأوفر حظا وهما إيمانويل ماكرون ومارين لوبان يفقدان بعض الزخم قبل الجولة الأولى من الانتخابات التي تجرى يوم الأحد، وأن المرشح المحافظ فرانسوا فيون ومرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون ما زالا ينافسان على الوصول لجولة الإعادة.



وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أيضا إلى تقويض الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر أي فائدة.



وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنه لا يزال من الممكن رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام لكن البنك المركزي الأميركي لديه المرونة للانتظار كي يرى التطورات الاقتصادية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 17.95 دولار للأونصة لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة. وهبطت الفضة نحو 3% منذ بداية الأسبوع الحالي.



وتراجع البلاتين 0.7% إلى 970.90 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 798.55 دولار للأونصة بعد صعوده أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.