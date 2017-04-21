اليورو ينخفض دون 1.07 دولار مع قرب الانتخابات الفرنسية

هبط اليورو مجددا، اليوم الجمعة، ليجري تداوله منخفضا نحو سنت عن أعلى مستوياته هذا الأسبوع في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون للجولة الأولى من سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجرى يوم الأحد وسط تقارب شديد بين المتنافسين.

ويقول متعاملون إن القراءة الأولية المتفائلة لمسح مؤشر مديري المشتريات من فرنسا واستطلاعات الرأي التي تظهر تقدم مرشح تيار الوسط ايمانويل ماكرون قبل الانتخابات عاملان ساهما في تهدئة التوترات بعد انخفاض سجله اليورو في وقت متأخر أمس الخميس.

لكن في ظل ما تشير إليه أسواق الخيارات من أن المستثمرين قلقون بشدة إزاء فرص تحقيق مرشحي أقصى اليمين مارين لوبان وأقصى اليسار جان لوك ميلينشون نتائج قوية، هبط اليورو 0.2% مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا.

وظلت بقية العملات الرئيسية تتداول ضمن نطاق ضيق، مع تأثر سلبي محدود تلقاه الإسترليني بسبب أرقام مبيعات التجزئة الفصلية في بريطانيا والتي بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات بعد ارتفاع العملة في وقت سابق هذا الأسبوع.