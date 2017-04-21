متى تتوقف المضاربات السلبية السريعة بالأسواق العربية؟

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات عرضية جاءت في مجملها دون التوقعات، وذلك على مستوى الإغلاقات السعرية وقيم وأحجام التداولات، حيث فشلت جلسات التداول اليومية في الارتفاع الإيجابي والتماسك.

وقال رئيس مجموعة "صحاري"، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات التداول الماضية خلت من الأداء الاستثماري وإشارات الاحتفاظ بالأسهم من قبل المتعاملين، لتستمر المضاربات السريعة على الأسهم القيادية والمتوسطة خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هذا الأداء جاء في ظل استمرار التذبذب والتراجع على قيم السيولة المتداولة، إضافة إلى خلو المناخ الاستثماري السائد من أية محفزات جديدة، وبشكل خاص المحفزات التي تصاحب فترة الإعلان عن النتائج الربعية للشركات المدرجة والتي غالبا ما تدفع بالمزيد من السيولة والعديد من المتعاملين الجدد إذا ما توفرت شروط التماسك والصعود وتحسن مستوى المعنويات والثقة الاستثمارية لدى البورصات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

وبقيت قدرة البورصات على توفير مناح استثماري تعمل على رفع مستويات الثقة لدى المتعاملين الحاليين والمحتملين ضعيفة خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث لا تزال المؤشرات التي تحيط بأسواق النفط ومسار أسعارها تمارس ضغوطاً كبيرة على الأداء اليومي للبورصات والشركات المدرجة فيها، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة المتعاملين الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات الاستثمار والاحتفاظ في ظل الظروف المتقلبة.

وشهدت جلسات التداول الماضية مزيداً من عمليات البيع والتراجع في عمليات الاحتفاظ، الأمر الذي أوجد مستويات مقاومة جديدة من الصعب اختراقها عند المستوى الحالي من النشاط وبقيم سيولة كالتي سجلتها البورصات خلال جلسات التداول الماضية.

وكان لافتاً انسجام الأداء اليومي للبورصات مع التداولات المضاربية السريعة أكثر منها باتجاه الاستثمار متوسط الأجل، في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية وتصاعد التوترات المحيطة والتي أثرت بشكل مباشر على قرارات البيع والشراء والاحتفاظ لدى المتعاملين، مع الإشارة إلى أن توقعات تسجيل أسعار النفط مزيدا من التصحيح كان له أثر مباشر على قيم السيولة وعلى قرارات الاحتفاظ من قبل المتعاملين، وذلك نتيجة قوة الارتباط بين الأداء اليومي للبورصات وتحركات أسواق النفط العالمية.