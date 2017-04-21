نيكاي يغلق مرتفعاً عند أعلى مستوى في أسبوع ونصف

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوع ونصف الأسبوع في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، مع مراهنة المستثمرين العالميين على أن الإصلاحات الضريبية الأميركية تكتسب زخما.

لكن سهم "فوجي فيلم هولدنغز" هبط بعدما أرجأت الشركة الإعلان عن نتائجها المالية بسبب تحقيق يتعلق بالمحاسبات.

وصعد مؤشر نيكاي القياسي واحدا بالمئة ليغلق عند 18620.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 أبريل/نيسان.

وقال المتعاملون إن المعنويات تعززت بفعل تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الليلة الماضية، وقال فيها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكشف النقاب "قريبا جدا" عن خطة إصلاح ضريبي وتتوقع أن تنال موافقة الكونغرس هذا العام.

واستقر الدولار أمام الين عند 109.32 ين بعدما ارتفع 0.4% أمس، وهو ما دفع أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات التصدير للصعود.

لكن سهم "فوجي فيلم" هبط أربعة بالمئة بعدما أجلت الشركة إصدار تقرير نتائج أعمالها بسبب تحقيق في ممارسات محاسبية في وحدة تابعة بالخارج.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1488.58 نقطة، وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.1% أيضا لينهي اليوم عند 13321.58 نقطة.