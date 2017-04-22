S&P تؤكد تصنيف الأردن عندBB-/B‬ مع نظرة سلبية

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن عند " BB-/B" مع نظرة مستقبلية تظل سلبية.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تواصل السلطات الأردنية احتواء ميزان المعاملات الخارجية والميزان المالي في 2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي على الرغم من معدل النمو المنخفض، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأضافت أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس استمرار التحديات ذات الصلة بضبط الأوضاع المالية وميزان المعاملات الخارجية فيما يتعلق ببيئة النمو المنخفض.

وتوقعت الوكالة أن تظل التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في سوريا والعراق واستمرار تدفق اللاجئين مصدر تحد للنمو في الأردن حتى 2020.

واعتبرت ستاندرد آند بورز أن الأردن سيظل يتمتع بأهمية استراتيجية للمانحين الذين سيواصلون تقديم الدعم المالي للميزان المالي وميزان المعاملات الخارجية.