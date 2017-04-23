هبوط مستمر للبورصة الكويتية للأسبوع الثالث على التوالي

تشهد البورصة الكويتية هبوطا مستمرا منذ بداية شهر أبريل، لتنخفض المؤشرات الثلاثة أسبوعا بعد آخر، إذ هبط المؤشر السعري إلى 18.5% في نهاية الأسبوع الماضي بعدما كان المؤشر عند 22.3% في الأسبوع الأول من أبريل.

ثم هبط المؤشر الوزني بدوره إلى 7.6% الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 3% من 10.5% بالأسبوع الأول.

بينما خسر مؤشر كويت 15 نحو 4% من 8.2% في الأسبوع الأول من أبريل إلى 4.3% الأسبوع الماضي.

وفقدت القيمة السوقية بدورها نحو مليار دولار في شهر أبريل وإن كانت القيمة مازالت مرتفعة 7% منذ بداية العام بفضل ارتفاعات بداية السنة.

غير أن السيولة مازالت محافظة على مستوياتها في شهر أبريل عند 40 مليون دينار.

ولعبت الأحداث السياسية من استجوابات لرئيس الوزراء وشائعات قُرب حل البرلمان دورا في هذا التحول في مسار البورصة في أبريل مقارنة مع الربع الأول من هذه السنة، إضافة إلى انعقاد الجمعيات العمومية لأكبر الشركات والبنوك واستحقاق التوزيعات النقدية والمنح.