ساما: لا تغيير في جدولة الديون بعد إعادة صرف البدلات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن إعادة البدلات والمزايا والمكافآت المالية إلى موظفي الدولة بموجب الأمر الملكي، لن يغير من الجدولة التي أُقرت سابقاً.

وأبلغت "ساما" البنوك والمصارف أنه لا يمكنها الرجوع على من استفاد من عمليات إعادة الجدولة تلك بإلزامه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ذلك.

كما أبلغت "ساما" البنوك والمصارف وشركات التمويل بإيقاف العمل بما ورد في تعميميها السابقين بخصوص تعليمات إعادة جدولة مديونيات بعض العملاء الصادرين خلال الشهر الحالي.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن إعادة البدلات والمزايا والمكافآت المالية إلى موظفي الدولة بموجب الأمر الملكي الكريم لن يغير من الجدولة التي أُقرت سابقاً، وبالتالي لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الرجوع على من استفاد من عمليات إعادة الجدولة تلك بإلزامه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعادة الجدولة.

وأبلغت المؤسسة البنوك والمصارف وشركات التمويل إيقاف العمل بما ورد في تعميميها السابقين بخصوص تعليمات إعادة جدولة مديونيات بعض العملاء الصادرين في شهر محرم 1438هـ.

وأكدت المؤسسة في تعميم أصدرته اليوم للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.