قصة خسائر "موبايلي" وعقاب المساهمين الجماعي!

فيما يبدو أن نتائج شركة اتحاد اتصالات موبايلي السعودية، والخسائر التي تكبدتها في الربع الأول من العام الجاري كانت مفاجئة وصادمة للمستثمرين، حيث بلغت قيمة الخسائر 163 مليون ريال.

المساهمون قرروا معاقبة الشركة على طريقتهم، حيث دفعت مبيعاتهم المكثفة سهم موبايلي في تعاملات اليوم الاثنين للتراجع بأكثر من 6.10%، إلى مستوى 21 ريالا.

وتكبدت شركة اتحاد "موبايلي" السعودية خسائر فصلية بلغت قيمتها 163 مليون ريال، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل مكاسب 20 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وخسائر 70 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع 132.8%.

ورأت الراجحي أن عودة موبايلي إلى الربحية ستستغرق وقتا طويلا.

وقد رفعت تراجعات اليوم خسائر سهم موبايلي إلى 9.27%، ومنذ بداية العام الجاري إلى 12.26%.

وقالت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث لها إن الشركة تواجه انخفاضا في التدفقات النقدية، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض مقدرتها على الإنفاق على النفقات الرأسمالية، وبالتالي فقد كان الإنفاق الرأسمالي للربع الأول أقل، إذ بلغ 354 مليون ريال، مقارنة بإنفاق رأسمالي بلغ 962 مليون ريال في الربع الأخير.

وأضافت الراجحي أن تقييمها الحالي لسهم الشركة عند سعر 18 ريالا، أي قريبا من النهاية الأدنى لنطاق القيمة العادلة للسهم الذي يتراوح بين 17-20 ريال وفقا لتقديرات التقرير السابق.

وأبقت "الراجحي" على تصنيف موبايلي متضمنا التوصية بتخفيض المراكز في سهمها.

وبحسب البيانات المتاحة حول السهم فإن مكرر الربحية يصل إلى -79.85 مرة.

وأرجعت موبايلي خسائر الربع الأول إلى عدد من الأسباب، من بينها انخفاض الإيرادات بنسبة 16.7% لتصل إلى 2.865 مليون ريال بالمقارنة مع 3.440 مليون ريال، وارتفاع الفوائد والمصاريف التمويلية من 124 مليون ريال بالربع الأول من 2016 لتصل إلى 194 مليون ريال، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال متعلقة بعملية إعادة التمويل بقيمة 7.9 مليار ريال في فبراير 2017.

ورأت الراجحي المالية أنه "بعد إعلان موبايلي عن مجموعة من النتائج الضعيفة، فقد أصبحنا أقل اقتناعا حول أي وفورات كبيرة في التكاليف وفي نمو الإيرادات، بالمستوى الذي يمكن أن يؤدي إلى إعادة السهم لمستوياته السابقة. وقد استخدمنا في تقييمنا ، معدل حسم بلغ 9.2%، بناء على تكلفة رأس مال تبلغ 12.55%، لعملياتنا الحسابية . إننا نعتقد أن المحفز الرئيسي لرفع قيمة السهم، يمكن أن يرتبط ببيع بعض الأبراج – وهو أمر يرتبط بالسعر الذي سيتحقق للشركة من بيع هذه الأبراج".

وربما لا تعتبر خسائر موبايلي بالأمر الجديد على مساهمي الشركة، إلا أنها جاءت في الربع الأول فوق توقعات المحللين.

وكانت موبايلي قد تكبدت خسائر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 70,7 مليون ريال، وذلك مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الذي سبق عند 10.6 مليون ريال، فيما بلغت الخسائر بنهاية عام 2016، لتبلغ نحو 203 ملايين ريال.