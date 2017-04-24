نيكاي يصعد مع هبوط الين بفعل الانتخابات الفرنسية

لامس مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد اقتراب مرشح الوسط إيمانويل ماكرون من مقعد الرئاسة الفرنسية بعد الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 1.4% ليغلق عند 18875.88 نقطة بعدما صعد في وقت سابق إلى 18910.33 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من أبريل/نيسان.

وزادت أسهم شركات التصدير بعدما سجل الين‭ ‬،وهو من الملاذات الآمنة، هبوطا حادا أمام الدولار بفعل نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع أيضا في ظل استمرار التوترات المرتبطة بكوريا الشمالية.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1503.19 نقطة، بينما ارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.95% لينهي اليوم عند 13447.69 نقطة.