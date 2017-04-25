تعرف على موعد صرف بدلات الموظفين بالسعودية

كشفت وزارة #المالية_السعودية عن موعد إعادة #البدلات و %المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بناءً على الأمر الملكي الصادر في الثاني والعشرين من ابريل الجاري سيكون مع رواتب (برج الجوزاء)، الذي يصادف يوم الثلاثين من شهر شعبان المقبل أي بنهاية مايو.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن الوزارة ستعمل مع الجهات الحكومية لتنفيذ الأمر الملكي، مشيرًا إلى أن حساب الاستحقاق للبدلات والمكافآت والمزايا المالية سيتم من تاريخ الأمر الملكي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قرر إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية في سبتمبر 2016 مؤكدا إعادة النظر بهذا الموضوع مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.