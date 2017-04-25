لهذه الأسباب..ورقة الـ50 فرنكا سويسريا الأفضل في العالم

توِّجت ورقة الخمسين فرنكا سويسريا الجديدة على رأس 18 منافساً في مسابقة أفضل ورقة نقدية لعام 2016، التي تجريها الجمعية الدولية للأوراق النقدية.

وتَظهر على الورقة النقدية التي أطلقت في أبريل الماضي عوامل من الطبيعة بدلا من صور الشخصيات المعروفة.

ومن بين #العملات التي وصلت إلى المراحل النهائية عملات الـ Maldives والأرجنتين واسكتلندا.

ومن المنتظر أن تطلق #سويسرا #ورقة_نقدية جديدة لفئة الـ20 فرنكا الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الدولية للأوراق النقدية تأسست في عام 1961، وهي تضم 2000 عضو، وتسعى لزيادة الوعي والمعرفة بالعملات الورقية.