إدراج وبدء تداول "صندوق جدوى ريت الحرمين" الأحد المقبل

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق جدوى ريت الحرمين" اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 إبريل الجاري، بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وبحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.