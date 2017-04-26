السعودية: نجاح تطبيق آلية تسوية الصفقات المالية T+2

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، نجاح تطبيق نظام تسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) حيث اكتملت أمس تسوية الصفقات التي تم تنفيذها يوم الأحد، بعد إتمام كافة المراحل الفنية والتقنية للأنظمة، وربطها مع كافة أعضاء السوق.

وقال المدير التنفيذي لتداول المهندس "خالد الحصان"، إن الانتقال إلى آلية التسوية الجديدة سيحدث نقلة نوعية في تصنيف السوق السعودية، مما يعزز سيولة السوق ومستوى الكفاءة والشفافية.

وكانت "تداول" قد أعلنت بدء تطبيق نظام التسوية (T+2) اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد مرور عام من حصولها على الموافقة اللازمة من هيئة السوق المالية.