سيتي غروب تحصل على رخصة لبدء نشاط في سوق المال السعودية

وافق مجلس هيئة السوق المالية على منح الترخيص لشركة سيتي غروب العربية السعودية في ممارسة أنشطة التعامل بصفة التعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

يأتي هذا الإعلان بعدما تقدمت مجموعة سيتي غروب بطلب رسمي، في شهر مارس، للحصول على رخصة لبدء نشاط في سوق المال بالسعودية في خطوة مهمة للعودة للمملكة بعد غياب نحو 13 عاما.

وتتيح المملكة فرصا للاستثمار في ظل سعي الحكومة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط بموجب خطة التحول الوطني.

ومع حصول سيتي غروب على الترخيص فإنها ستسعى لنيل ترخيص لفتح فرع مصرفي كامل لتنضم بذلك إلى بنوك مثل جيه.بي مورجان ودويتشه بنك.

وبعد أن عملت سيتي غروب في المملكة على مدى خمسة عقود تخارجت من السعودية في 2004 حين باعت حصتها البالغة 20% في مجموعة سامبا المالية قائلة إنها ستعيد توجيه رأس المال لاستثمارات رئيسية.

وفي 2015، سمحت هيئة سوق المال السعودية لسيتي غروب بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم المحلية وهي الخطوة الأولى لعودتها للبلاد.

وسيتي غروب ليس البنك العالمي الوحيد الذي يريد التوسع في السعودية. فقد قال بنك كريدي سويس في رسالة إلكترونية لرويترز في أواخر فبراير إنه يسعى للحصول على ترخيص مصرفي ويريد تأسيس أنشطة مصرفية شاملة للأفراد هناك.

كما يدرس غولدمان ساكس إمكانية الحصول على ترخيص من هيئة سوق المال لبيع وتداول أسهم في السعودية بحسب مصدر اطلع على الخطة.