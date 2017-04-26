كيف صوت المستثمرون على محادثات دمج ساب والبنك الأول؟

مكاسب قوية حققها سهما #البنك_السعودي_البريطاني " #ساب" والبنك الأول في تعاملات اليوم الأربعاء بسوق الأسهم السعودية في أول رد فعل من جمهور المساهمين والمستثمرين على نبأ بدء محادثات اندماج البنكين.

وقال البنكان بعد انتهاء التداولات في سوق السعودية أمس الثلاثاء إنهما دخلا في محادثات مبدئية للاندماج.

وسهم ساب مملوك بنسبة 40% لـHSBC فيما يملك بنكRBS نحو 40% في البنك الأول.

وحقق سهم #البنك_الأول (البنك السعودي الهولندي سابقا) #مكاسب بنسبة 8.78%، إلى مستوى 11.40 ريال، بتداولات نشطة بلغت قيمتها عند الإغلاق 67.1 مليون ريال، بأحجام 5.9 مليون سهم.

سهم البنك #السعودي_البريطاني "ساب"، حقق ارتفاعات جيدة بنسبة 3.86%، حيث وصل إلى مستوى 22.8 ريال، بتداولات بلغت قيمتها 45.9 مليون ريال، وأحجام 1.9 مليون #سهم.

يذكر أن الاندماجات في القطاع البنكي السعودي حدثت مرتين، إحداهما بين بنك القاهرة والبنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997 تحت اسم جديد وهو البنك السعودي المتحد وتلاها بعد سنتين استحواذ البنك السعودي الأميركي أي مجموعة #سامبا حاليا على البنك السعودي المتحد.