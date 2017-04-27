الذهب يتراجع مع انحسار القلق من مخاطر عالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انحسار بواعث القلق من مخاطر عالمية لكن الشكوك بشأن خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للإصلاح الضريبي حدت من الخسائر.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1264.60 دولار للأونصة. وابتعدت أسعار المعدن عن أدنى مستوى في أسبوعين‭ ‬البالغ 1259.90 دولار والذي سجلته أمس الأربعاء.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1265.90 دولار للأونصة.

وقال متعامل في شنغهاي "الذهب يتراجع بفعل انحسار بواعث القلق من المخاطر العالمية. لكن السوق ما زالت قلقة بشأن ما إذا كانت سياسة (خفض الضرائب الأميركية) ستمضي قدما لأن معدل الخفض بالغ العمق."

كان ترمب كشف يوم الأربعاء عن خطة من صفحة واحدة مقترحا تخفيضات ضريبية عميقة، جانب كبير منها للشركات، مما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية الاتحادية في حالة تطبيقها.

وانخفضت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 17.45 دولار للأونصة بعد أن سجلت أقل سعر في شهر في الجلسة السابقة عند 17.28 دولار.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.90 دولار للأونصة وفقد البلاديوم 0.1% ليسجل 807.20 دولار للأونصة.