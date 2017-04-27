رئيس بورصة مصر يتوقع 7 طروحات خلال 2017

استقبلت البورصة المصرية، اليوم الأحد، الوافد الثالث لها خلال العام الحالي وهو سهم شركة "راية لمراكز الاتصالات"، حيث يعتبر هذا الطرح صاحب أعلى قيمة مقارنة بالطرحين السابقين له خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وبدأت اليوم التداولات على أسهم شركة راية للاتصالات ضمن مكونات السوق الرئيسي تحت رمز: RACC وكان سعر الفتح للسهم ( 16.7) جنيه مصري.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن الزخم في وتيرة الطروحات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام يعكس جهود إدارة البورصة المبذولة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن قيمة الطروحات التي تمت خلال الفترة المنقضية من العام والتي ناهزت قيمتها الـ 1.5 مليار جنيه تمثل نحو 65% من إجمالي قيمة الطروحات المنفذة خلال العام 2016 بأكمله، حيث استقبلت البورصة خلال العام الماضي خمسة طروحات بقيمة تقترب من 2.3 مليار جنيه.

وتوقع رئيس البورصة استمرار حال النشاط في وتيرة الطروحات خلال العام الجاري، مشيرا إلى وجود 7 شركات تعمل حاليا على استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدا للبدء في إجراءات الطرح ومن ثم بدء التداول على أسهمها.

ومن جانبه، أوضح أحمد إمام، الرئيس التنفيذي لشركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات"، أن الشركة تعتز بثقة مساهميها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية البارزة محليًا ودوليًا، وتتطلع إلى مرحلة نمو جديدة للتوسع بأعمالها كشركة مدرجة وتعظيم العائد الاستثماري لجميع لمساهمين.