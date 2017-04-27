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هيئة السوق تؤكد إلغاء أسهم الشركات المتجاوز خسائرها 50%

المصدر: العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنه سوف يلغَى إدراج أسهم الشركات التي لم تعدّل أوضاعها إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 150 من نظام الشركات.

وكانت دعت الهيئة مجالس إدارات الشركات المدرجة الخاسرة ومساهميها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، وإشارة إلى المادة السادسة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

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