الأسهم الأوروبية تتراجع بعد أسبوع قوي بفعل جني الأرباح

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في نهاية أسبوع قوي وتركز الأنظار على نتائج الشركات بعد انحسار المخاوف السياسية في حين صعد سهم يو.بي.اس إثر أرباح فاقت التوقعات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش مواصلا التراجع بعد خسائر الجلسة السابقة، في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% أيضا، واستقر كاك 40 الفرنسي دون تغير يذكر.

وصعد سهم يو.بي.اس 3.7% حيث ساعد انتعاش طال انتظاره في نشاطه الرئيسي لإدارة الثروات أكبر بنك سويسري في تحقيق ثاني أفضل بداية له للعام منذ الأزمة المالية.

ونزل سهم باركليز 3.8% بعد فشل وحدة بنك الاستثمار في الاستفادة من طفرة في تداول السندات أدت إلى ارتفاع أرباح البنوك الأميركية المنافسة رغم ارتفاع أرباح الربع الأول من السنة لمثليها.

ورغم خسائر اليوم فإن المؤشر الأوروبي مرتفع أكثر من 2% هذا الأسبوع وهو يقترب من أعلى مستوى له في 20 شهراً مع تدفق سيولة جديدة على أسهم المنطقة إثر نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية.