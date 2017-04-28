الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر قبل بيانات النمو

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر/أيلول اليوم الجمعة مقتربا من 1.30 دولار مع ترقب المتعاملين لبيانات النمو الاقتصادي التي قد توقد، إذا جاءت قوية، شرارة مزيد من تصفية المراهنات المتراكمة على مدى العام الأخير ضد العملة البريطانية.

وزاد الإسترليني 0.3% إلى 1.2939 دولار في المعاملات الصباحية بلندن. والعملة مرتفعة نحو 3% منذ بداية الشهر في أفضل أداء لها منذ مارس/آذار 2016 أي قبل استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

والإسترليني منخفض أقل من 14% مقابل الدولار منذ الاستفتاء الذي جرى في يونيو/حزيران، وقد تراجع 23.5% إلى أدنى مستوى في 31 عاما عندما سجل 1.1491 دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وتصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر نمو الاقتصاد البريطاني 2.2% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة.