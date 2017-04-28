الذهب يتجه لتسجيل أكبر تراجع له في 7 أسابيع

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب اليوم الجمعة ليتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي له في سبعة أسابيع مع سعي المستثمرين وراء عوائد أعلى من تلك التي يدرها المعدن عن طريق الشراء في الأصول عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% عند 1264.86 دولار للأونصة، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% أيضا إلى 1266.80 دولار.

ويتجه الذهب لخسارة أسبوعية بنحو 1.5% ستكون الأكبر لأسبوع واحد بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس/آذار لكنه يتجه صوب زيادة شهرية بنحو 1.3%.

وارتفعت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 17.32 دولار للأونصة بعد أن لامست أدنى مستوى في شهر ونصف عندما بلغت 17.19 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر البلاديوم عند 815 دولاراً بعد أن سجل 817.55 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر له منذ مارس/آذار 2015. والمعدن هو الرابح الوحيد هذا الأسبوع بين المعادن النفيسة ويمضي باتجاه زيادة 3%.

إلى ذلك، دفعت أرقام نمو قوية من إسبانيا اليورو للارتفاع في المعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الجمعة بعد تداوله لأسبوع عند أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر بفضل انحسار المخاطر السياسية في فرنسا.

وكان ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، متوخيا الحذر في مؤتمره الصحافي أمس الخميس مما نزل باليورو عن 1.09 دولار وأثار حديثا بأن البنك سيسعى لكبح أي مكاسب لليورو تخوفا من تقويض زيادات التضخم التي تحققت بصعوبة.

وألقت أرقام فرنسية ضعيفة للإنفاق الاستهلاكي والنمو الضوء على المخاطر التي ما زالت تواجه التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو بعد عشر سنوات من أزمات الديون والمتاعب المالية.

لكن أرقاما إسبانية فاقت التوقعات بقليل - تظهر نمو الاقتصاد ثلاثة بالمئة في الربع الأول من السنة - أشارت مجددا إلى تحسن يتوقع البعض في السوق أن يشجع البنك المركزي الأوروبي على البدء في تقليص إجراءات التحفيز في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش كان اليورو مرتفعا 0.14% إلى 1.0887 دولار ليقف على بعد أقل من سنت واحد عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الذي سجله يوم الأربعاء.

واستقر مؤشر الدولار عند 99.06 وهو يتجه لتراجع شهري سيكون الثالث له هذا العام.

وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار إلى 111.30 ين بزيادة 1.9% للأسبوع لكن بانخفاض 0.2% للشهر.