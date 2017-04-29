التضخم القوي يعزز قيمة العملة الأوروبية

ارتفع اليورو أمام الدولار بعد بيانات قوية للتضخم في منطقة اليورو، بينما زادت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية بعد بيانات للأجور في الولايات المتحدة أظهرت استمرار احتمال رفع الفائدة مرتين هذا العام.

وحددت التقديرات الرسمية الأولية التضخم في منطقة اليورو عند 1.9 بالمئة في الربع الأول، وهو مستوى يقترب من تجاوز ما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي يقل عن اثنين بالمئة بقليل.

وساعد ذلك اليورو على الارتفاع إلى 1.0947 دولار بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر سجلته العملة الأوروبية الموحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما بلغت 1.0950 دولار.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة أمام الين إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 111.71 ين، والذي لامسه في 26 أبريل/نيسان بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تسارع نمو الأجور والرواتب في القطاع الخاص 0.9 بالمئة في الربع الأول.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية قليلا إلى 99.015.

واتجه اليورو صوب تحقيق مكاسب شهرية قدرها 2.3 بالمئة في ثاني ارتفاع شهري على التوالي أمام الدولار، بينما اتجه الدولار لاختتام الشهر دون تغير يذكر مقابل الين. ويتجه مؤشر الدولار صوب الهبوط 1.3 بالمئة ليسجل ثاني هبوط شهري على التوالي.