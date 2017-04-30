بدء تداول وحدات "جدوى ريت الحرمين" بسوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" بدء إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق جدوى ريت الحرمين" اليوم الأحد، بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وبحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

وكانت تغطية صندوق جدوى ريت الحرمين، عند الاكتتاب به بلغت حوالي 1257% حيث حظي الاكتتاب وقتها بإقبال كبير من المستثمرين وقام أكثر من 5800 مكتتب من المستثمرين الأفراد والشركات بالاشتراك بما قيمته 4.53 مليار ريال سعودي خلال فترة الاكتتاب.

ويعتبر صندوق #جدوى_ريت_الحرمين أول #صندوق_عقاري متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في عقارات كلٍ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويبلغ الحجم المبدئي لإجمالي وحدات الصندوق 660 مليون ريال سعودي، تم طرح منها وحدات بقيمة 360 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام (36 مليون وحدة بالقيمة الاسمية 10 ريالات سعودية للوحدة) من خلال طرح عام أولي بدأ من تاريخ 03 أبريل 2017 وحتى 09 أبريل 2017.