اتجاه لإدراج نوادي "بودي ماسترز" في سوق "نمو"

يعتزم المساهمون في سلسلة #النوادي الرياضية "بودي ماسترز" إدراج أسهم النادي في #السوق_الموازية "نمو" #السعودية، بحسب ما كشفت مصادر لرويترز.

وتنقسم ملكية نوادي Bodymasters حاليا، بين شركة #أموال_الخليج التي تمتلك حصة 60%، في حين تمتلك #ميفك_كابيتال حصة 40%.



وقالت المصادر إن العملية ما زالت في المراحل المبكرة، وقد تم توجيه الدعوة للبنوك لتقديم عروضهم نهاية العام الماضي.

وكان المساهمون قد بدؤوا محادثات غير رسمية في يناير العام الماضي، مع 4 مشترين محتملين، في محاولة لعملية بيع خاصة، قُدّرت بـ500 مليون ريال.