الذهب يهبط مع ارتفاع الأسهم والدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في تعاملات هزيلة مع ارتفاع الدولار في ظل انحسار فرص إغلاق الحكومة الأميركية، ومع ارتفاع الأسهم الذي قلص الإقبال على المعدن الأصفر غير المدر لعائد.

وانخفض الذهب 0.4% في المعاملات الفورية إلى 1262.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.4% أيضا إلى 1263.90 دولار للأونصة.

وكثير من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عيد العمال.

وعوضت الأسهم الآسيوية الخسائر المبكرة لتغلق مرتفعة اليوم الاثنين وتفوقت الأسهم اليابانية في أدائها بفعل نتائج مالية جيدة، بينما استعاد الدولار قوته حيث بدا أن الحكومة الأميركية ستتفادى الإغلاق على الأرجح.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 99.098 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 17.09 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 17.025 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.7% إلى 937 دولاراً للأونصة. وكان المعدن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 934.50 دولار للأونصة.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر ليستقر عند 823.48 دولار للأونصة. وارتفع المعدن لأعلى مستوى في أكثر من عامين عند 831.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.