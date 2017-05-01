ماذا يعني تطوير القطاع المالي في السعودية؟

يعتبر تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث يستهدف هذا البرنامج رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية.

كما يسعى البرنامج إلى تحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة #أسواق رأس المال #السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن يصبح سوق المال السعودي السوق الرئيسية في الشرق الأوسط) والعالمي (بأن يصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية)، أن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية #الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

ويشمل هذا البرنامج تطوير #المؤسسات_المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين) لتعزيز دورها في دعم نمو #القطاع_الخاص.