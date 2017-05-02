إلغاء إدراج أسهم "المعجل" من السوق السعودية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره القاضي بإلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية (تداول).

وأشارت الهيئة اليوم الثلاثاء، إلى إعلانها السابق، في مايو 2016، الذي دعت فيه مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، والإعلان الثاني في أبريل 2017 بشأن تلك الشركات.

وقالت الهيئة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن القرار جاء "نظراً إلى عدم اتخاذ شركة مجموعة محمد المعجل للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها، بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات".

وجاء قرار الهيئة، بناء على المادة 150 من نظام الشركات، وبناءً على نظام السوق المالية، وفقرات ضمن المادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج بالسوق السعودية.