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الخزانة الأميركية تتوقع اقتراض 26 مليار دولار

المصدر: واشنطن - رويترز
وزارة الخزانة الأميركية
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رفعت وزارة الخزانة الأميركية تقديراتها للاقتراض في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران.

وقالت الوزارة في بيان، إنها الآن تتوقع أن تصدر 26 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الربع الثاني من العام ارتفاعا من 24 مليار دولار في تقديراتها الأولية.

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ صافي الاقتراض في الربع الثالث من العام 98 مليار دولار.

وفي الربع الأول من العام، اقترضت الخزانة الأميركية 40 مليار دولار انخفاضا من تقديراتها في يناير/كانون الثاني البالغة 57 مليار دولار. وقالت إن الدافع الرئيسي وراء هذا الانخفاض كان ارتفاع العوائد.

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#الخزانة الأميركية, #أسواق مال, #اقتصاد, #اقتراض

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