القويز: "تداول" ستصبح من أهم 10 أسواق عالميا بـ2030

قال نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن برنامج تطوير القطاع المالي، هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث تسعى السعودية من خلاله لتطوير سوقها المالية وتمكينها لدعم القطاع الخاص.

وأوضح القويز، في مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش مؤتمر اليورومني، أن السعودية تعمل على أن يصبح سوقها المالي السوق الرئيسي إقليميا ومن أهم 10 أسواق عالميا بـ2030، وذلك عبر برنامج تطوير القطاع المالي الذي يركز على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم فتح المجال أمام إدراج شركات أجنبية في السوق السعودية من جهة وجذب المستثمرين الأجانب من جهة أخرى، بحسب القويز.