بيتكوين تقفز لأعلى مستوى تاريخي فوق 1400 دولار

صعدت عملة بيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة 1400 دولار اليوم الثلاثاء، بعد أن زادت قيمتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها على مدى العام المنقضي وسط طلب قوي في اليابان، التي أصبحت تسمح باستخدامها كأداة للدفع.

وقال موقع كريبتوكومبير الذي يحلل حركة تداول بيتكوين في عشرات البورصات حول العالم إن نحو 50 بالمئة من حجم المعاملات في الأربع والعشرين ساعة الماضية كان في سعر صرف العملة مقابل الين الياباني.

وقال تشارلز هايتر مؤسس الموقع "اليابانيون أبدوا تقبلا في نهجهم إزاء بيتكوين خلال الفترة الأخيرة ومنحوها المشروعية كأداة للسداد".

وأضاف قائلا "التضييق الصيني على البورصات يمكن أن يعتبر خطوة إيجابية للقطاع أيضا".

وشددت السلطات الصينية الرقابة على البورصات هذا العام وأجبرتها على البدء في تقاضي رسوم تداول، بعد أن أصبحت المضاربة في بيتكوين مبعث قلق من احتمال استخدامها لغسل الأموال.

وصعدت بيتكوين ثلاثة بالمئة اليوم في بورصة بيتستامب الأوروبية حيث يهيمن الدولار على المعاملات لتسجل 1437 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ إطلاقها في 2008. ويمثل ذلك زيادة تبلغ أكثر من 200 بالمئة مقارنة مع سعر العملة أوائل مايو أيار من العام الماضي.

وبالمستويات الحالية تبلغ القيمة الإجمالية لجميع البيتكوين المتداولة نحو 25 مليار دولار وهو ما يضاهي رأسمال شركة ضخمة.