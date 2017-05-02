"ناسداك" عند مستوى قياسي جديد بدعم من شركات التكنولوجيا

صعدت معظم الأسهم الأميركية مدعومة بمكاسب قوية لسهم أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى طغت على بيانات اقتصادية ضعيفة، ودفعت مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي مرتفع جديد.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 27.05 نقطة أو ما يعادل 0.13% عند 20913.46 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.13 نقطة أو 0.17% ليغلق على 2388.33 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 44.00 نقطة أو 0.73% عند 6091.60 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي جديد بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى على الإطلاق أثناء التعاملات عند 6100.73 نقطة.