أسهم أوروبا تهبط من أعلى مستوى بـ 20 شهرا

انخفضت الأسهم الأوروبية قليلا الأربعاء لتنزل من أعلى مستوى في 20 شهراً الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد إعلان بعض الشركات نتائج مخيبة للآمال.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق من حيث النسبة المئوية، بعد انخفاضه معظم الجلسة.

وهبطت أسهم عدد من موردي أبل بعدما سجلت شركة الهواتف الذكية العملاقة انخفاضا مفاجئا في مبيعات هاتفها آيفون.

وهبط سهم ديالوج لأشباه الموصلات 2.5 في المئة. وكان سهم الشركة انخفض 14 في المئة في أبريل نيسان بفعل المخاوف من قيام أبل بتصنيع بعض المكونات بنفسها.

كما انخفضت أسهم شركة إيه.إم.إس وشركة إس.تي مايكرو أيضا بنسبة 1.2 و1.8 في المئة على الترتيب.

وانخفض سهم شركة هوجو بوس الألمانية لبيع السلع الفاخرة نحو ثلاثة بالمئة بعدما هوت مبيعات الشركة عبر الانترنت 27 في المئة بسبب قلة عدد زائري موقعها الإلكتروني.