الدولار يرتفع مع ترقب إشارات بشأن الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيان المركزي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم من أجل محاولة معرفة ما إذا كانت المراهنة على رفع أسعار الفائدة في يونيو لها ما يبررها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

بيد أن المستثمرين يترقبون لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيقلل من أهمية التباطؤ الاقتصادي المؤقت في الآونة الأخيرة ليبقي الباب مفتوحا أمام تحريك سعر الفائدة الشهر القادم.

وكانت بيانات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في أبريل التي صدرت أمس الثلاثاء، قد عززت المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي الذي نما بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% قبيل الاجتماع. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.1% فقط إلى 112.12 ين مقتربا من أعلى مستوى في ستة أسابيع 112.33 ين المسجل يوم الثلاثاء.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0915 دولار ليجري تداوله في نطاق أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر 1.0951 دولار المسجل الأسبوع الماضي بعد فوز مرشح الوسط في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون أمام مارين لوبان ذات الاتجاه القومي المعارض لليورو.