الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار

انخفض الذهب لأدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الخميس مع صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو.

وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1234.52 دولار للأونصة بعدما انخفض لأدنى مستوى منذ 21 مارس عند 1232.60 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتراجع الذهب 1.5% أمس الأربعاء وهو أكبر انخفاض يومي له منذ يوم 23 نوفمبر.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة أكثر من 1% إلى 1235.40 دولار للأونصة.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات 0.2% إلى 99.400 اليوم الخميس بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوعين عند 99.462.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 16.42 دولار للأونصة بعدما بلغت أدنى مستوى لها في نحو 4 أشهر عند 16.37 دولار للأونصة أمس الأربعاء.

ونزلت الفضة أكثر من 12 % منذ أن لامست أعلى مستوى في 5 أشهر عند 18.65 دولار للأونصة في منتصف إبريل.

وصعد البلاتين 0.4 % إلى 896.15 دولار للأونصة. وظل المعدن قريب من أدنى مستوياته في الجلسة السابقة البالغ 890.50 دولار للأونصة وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر ديسمبر.

وانخفض البلاديوم 0.2 % إلى 797.50 دولار للأونصة ليواصل خسائره التي قاربت 2% في الجلسة السابقة.