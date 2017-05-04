بورصة لندن تستحدث هيكلاً جديداً للإدراج لجذب طرح أرامكو

تعمل بورصة لندن على وضع هيكل جديد لعملية الإدراج لديها في محاولة لجذب شركة أرامكو السعودية، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يتجنب نموذج الإدراج الجديد المتطلبات الصارمة التي يفرضها الإدراج ضمن الفئة الأولى في البورصة، والتي تشمل إدراج ما لا يقل عن 25% من أسهم أي شركة، ومنح صغار المستثمرين حقوقا أوسع في التصويت على بعض المسائل، وهي شروط يصعب تطبيقها على أرامكو التي تنوي إدراج خمسة في المئة من أسهمها.

أما الخيار الثاني وهو الإدراج ضمن الفئة الثانية فهو غير مناسب أيضا، لأنه يقلل من جاذبية الشركة بالنسبة للمستثمرين.

ومن هذا المنطلق، يتم العمل على وضع إطار خاص يجذب أرامكو ويمنح بورصة لندن قدرة أكبر على المنافسة مع البورصات الأخرى على أكبر طرح يشهده التاريخ.

وقد أفادت مصادر لوكالة رويترز أن إدخال أرامكو ضمن مؤشرftse مستبعد.