الإسترليني يرتفع بعد أسبوع من البيانات الإيجابية

ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مدعوما ببيانات متفائلة بشكل عام صدرت على مدى الأسبوع ودفعته صوب مستويات قياسية قرب 1.2950 دولار مع فوز حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأكثر من 100 مقعد في الانتخابات المحلية.



وصعد الاسترليني نحو 3% منذ إعلان ماي المفاجئ قبل أسبوعين عن انتخابات برلمانية مبكرة فيما اعتبرته السوق خطوة ستعزز مركزها في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.



وبحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش ارتفع الاسترليني نحو 0.1% أمام العملة الأميركية إلى 1.2935 دولار.



وزاد الاسترليني 0.2% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 84.82 بنس لليورو.



وارتفع مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني، وهو مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة على أداء القطاع الذي يهيمن على الناتج الاقتصاد البريطاني، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 55.8 نقطة في أبريل نيسان متجاوزا جميع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.