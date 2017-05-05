الذهب يرتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الأسهم بفعل تراجع أسعار النفط والحديد الخام، لكن المعدن الأصفر يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1233.10 دولار للأونصة.

وانخفضت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، حيث أثار نزول السلع الأولية مخاوف تتعلق بمتانة الاقتصاد العالمي في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة خلال التعاملات.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1233.40 دولار للأونصة.

وصعدت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع البالغ 1225.20 دولار للأونصة الذي سجله أمس الخميس، وتتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر تقارب ثلاثة بالمئة، وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأميركية لشهر أبريل/نيسان للاستدلال به على اتجاه أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 16.41 دولار للأونصة بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر عند 16.17 دولار للأونصة في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن للهبوط نحو 5% هذا الأسبوع ليسجل ثالث خسائره الأسيوعية.

وصعد البلاتين أكثر من 1% إلى 908.25 دولار للأونصة. وانخفض المعدن إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول أمس الخميس ويتجه للنزول أكثر من 4% هذا الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.2% إلى 805.20 دولار للأونصة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس/آذار.