مشتريات عربية وأجنبية تدفع بورصة مصر إلى مكاسب أسبوعية

تمكنت مؤشرات البورصة المصرية من الاستقرار في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأسبوع، لتنهي التعاملات على مكاسب أسبوعية طفيفة.

وجاءت المكاسب الأسبوعية بدعم المشتريات القوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فيما واصل المتعاملون المصريون اتجاههم البيعي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.67% بعدما ارتفع من نحو 655 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 659.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% تعادل نحو 184 نقطة، بعدما ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 12709 نقاط، مقابل نحو 12525 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.78 مليار جنيه عبر تداول 556.5 مليون سهم.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.52% ليسجل نحو 75.02 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 216.3 مليون جنيه.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.85% مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 592 نقطة مقابل نحو 587 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.66% مضيفاً نحو 9 نقاط بعدما صعد من مستوى 1351 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 1360 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

حيث سجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال جلسات الأسبوع صافي بيعي بلغ نحو 850 مليون جنيه، مقابل صافي شرائي للمستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 637.46 مليون جنيه و212.9 مليون جنيه على الترتيب.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المؤسسات والصناديق نحو الشراء، فيما واصل المستثمرون الأفراد اتجاههم نحو البيع.