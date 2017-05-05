3 بورصات عربية رابحة.. و6 أسواق بالمربع الأحمر في أسبوع

فيما سيطر اللون الأحمر على شاشات سنة بورصات عربية وخليجية، تمكنت 3 بورصات من إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء.

حيث صعدت بورصات مصر ودبي وأبوظبي، لكن خيم اللون الأحمر على شاشات بورصات السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والأردن.

وجاء الأداء العام للبورصات العربية خلال أسبوع بتداولات دون التوقعات على مستوى قيم وأحجام التداولات وقدرة المؤشرات السعرية على التماسك واختراق نقاط مقاومة جديدة، في الوقت الذي جاءت فيه النتائج التي تم الإعلان عنها للشركات المدرجة حتى اللحظة دون التوقعات، الأمر الذي عمل على استمرار حالة التباين ودفع باتجاه تراجع قيم السيولة ورغبة المتعاملين الأفراد من الدخول في مراكز جديدة نظرا لارتفاع مستوى المخاطر المصاحبة للدخول في مراكز إيجابية قصيرة ومتوسطة الأجل على الأسهم القيادية والأسهم متوسطة الحجم.

وتأثر الأداء اليومي للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي نتيجة تسجيل عدد من البورصات تراجعات مستمرة وأداء سلبيا في المجمل ترافق مع الإعلان عن المزيد من نتائج الأداء الربعي والتي جاءت في غالبيتها دون التوقعات المسبقة من المحللين والمتابعين لأداء ونتائج الشركات المدرجة بين فترة مالية وأخرى.

في المقابل فإن حزمة المحفزات التي حملتها فترة الإعلان عن النتائج خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت ضعيفة أو خارج نطاق الاهتمام من قبل المتعاملين، الأمر الذي أضعف قدرتها على التأثير الإيجابي على قرارات المتعاملين في الشراء والاحتفاظ، خاصة على الأسهم القيادية التي شهدت عمليات بيع أعلى من المتوسط المسجل خلال جلسات تداول الأسبوع الذي سبق.

وعلى صعيد الأسواق، فقد أنهت سوق دبي تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب خجولة، وذلك بعد تراجعات سجلتها السوق خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.02 نقطة أو ما نسبته 0.09% ليقفل عند مستوى 3419.73 نقطة.

وحققت سوق أبوظبي مكاسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قاده القطاع البنكي وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 104.25 نقطة أو ما نسبته 2.31% ليقفل عند مستوى 4617.16 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.46% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 12709 نقاط، كما ربحت الأسهم المدرجة نحو 4.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع.

في المقابل، سجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات الرئيسية، حيث تراجعت بواقع 21.66 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 6924.08 نقطة وسط ارتفاع أحجام وقيم التداولات.

كما تراجعت مؤشرات السوق الكويتية خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 101.48 نقطة أو ما نسبته 1.48% ليقفل عند مستوى 6752.79 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.85% وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.47%.

وللأسبوع الرابع على التوالي، تراجعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث انخفض المؤشر العام إلى مستوى 9938.28 نقطة بواقع 151.85نقطة أو ما نسبته 1.5%.

وسجلت بورصة البحرين تراجعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعات التأمين والبنوك والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.94 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 1331.22 نقطة.

كما سجلت البورصة العمانية تراجعاً ملموساً خلال تداولات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي الخدمات والمال وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 5475.92 نقطة متراجعاً بنسبة 0.90%.

وسجلت البورصة الأردنية تراجعاً خلال تعاملات الاسبوع الماضي وسط أداء سلبي لكافة قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% ليقفل عند مستوى 2162.3 نقطة.