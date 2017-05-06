حكومة دبي تسدد صكوكاً بـ 600 مليون دولار

أعلنت حكومة دبي، مُمَثلَةً في دائرة المالية، أنها سدّدت صكوكاً بالدولار الأميركي بقيمة 600 مليون دولار، بعد أن وصلت إلى مرحلة استحقاق الدفع في 2 مايو الجاري.

وكانت حكومة دبي أصدرت تلك الصكوك قبل 5 سنوات في 2 مايو 2012 في إطار برنامج لإصدار الصكوك حجمه 5 مليارات دولار.

وأوضحت دائرة المالية أنها استردّت جميع الصكوك عند دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحامليها مع أرباحها المستحقة، من خلال وكيل الدفع بحسب صحيفة البيان.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد حرص حكومة دبي البالغ على الوفاء الكامل بالتزاماتها وفقاً لمواعيد استحقاقاتها.