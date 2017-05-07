إن أي كابيتال تدشن طرح جزء من أسهم شركة إنبي في مصر

أعلنت شركة إن أي كابيتال، الشركة التابعة لبنك الاستثمار القومي والمستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكومية عن الدعوة لتقديم عروض فنية ومالية للترويج ولتغطية الاكتتاب في عملية طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية (إنبي).

ودعت الشركة بنوك الاستثمار المصرية والأجنبية للتقدم للحصول على طلبات تقديم العروض، بهدف تعيين مدير الطرح وذلك لإدارة عملية الاكتتاب.

وتعد هذه الخطوة نقطة انطلاق لأول عملية من الطروحات الحكومية المنتظرة تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويعتبر برنامج الطروحات جزءاً مهماً من سياسة الإصلاح الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، وجاء البرنامج في ضوء الإيمان بدور البورصة المصرية كمصدر أساسي لتدفق الموارد المالية وتشجيع الاستثمار، كما أنها تعتبر وسيلة لتنويع حصص الملكية للشركات المطروحة عن طريق توسيع قاعدة المساهمين في الشركات الحكومية وزيادة تمثيل القطاعات بالبورصة المصرية.