بدء اكتتاب المستثمرين بـ3 ملايين سهم من "ثوب الأصيل"

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، المستشار المالي ومدير الطرح، لشـركـة "#ثوب_الأصيل" أنها ستبدأ في استلام طلبات #الاكـتـتـاب في الأسهم المطروحة اعـتباراً مـن اليـوم الأحد، وتستمر فترة الاكتتاب لمدة 12 يوماً حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 18 مايو 2017.

يذكر أن هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها على طرح 3 ملايين سهم من أسهم شركة ثوب الأصيل في السوق الموازية والتي تمثل 20% من أسهم الشركة، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

علماً أن الاكتتاب يقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في #السوق_الموازية #نمو.