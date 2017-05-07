هيئة الأسواق تطرح مناقصة تخصيص أسهم بورصة الكويت

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية طرح #مناقصة خاصة بمشروع طرح وتخصيص أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأضاف بيان صادر عن #هيئة_أسواق_المال أن المناقصة بدأ تاريخ طرحها في 4 مايو الماضي وحتى الأول من يونيو المقبل، مضيفاً أن الكفالة الأولية للمناقصة تعادل 1% من القيمة الإجمالية للعطاء المقدم، وصالحة لمدة 90 يوما.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية نهاية مارس عن تشكيل لجنة برئاسة هيئة أسواق المال الكويتية وشركتي #البورصة والمقاصة للتحضير لخصخصة البورصة، مؤكداً عدم تحديد موعد لإطلاق عملية الخصخصة حتى الآن.

يذكر ان الهيئة طرحت في 10 أبريل الماضي مناقصة مشروع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والمحولة لشركة بورصة الكويت.

وتحول #سوق_الكويت للأوراق المالية في 25 أبريل 2016 إلى شركة بورصة الكويت، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة للخصخصة بموجب الاتفاقية المؤرخة في 10 مارس 2016.